/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kdo z návštěvníků, který nenahlédl předem do rozdávaného programu již 445. koncertu Kolínské filharmonie v letošní 120. sezoně označeného jako Podzimní a odehrávajícího se ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně, nečekal nějaká velká překvapení. Opak ale byl pravdou.

Z koncertu filharmonie v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Při první skladbě to na žádná překvapení nevypadalo. Pochod Radeckého skladatele Johanna Strausse staršího je běžným koncertním filharmonickým číslem. „Radeckého marš byl jako jeho 228. dílo složen Johannem Straussem starším v roce 1848 s věnováním Josefu Václavu Radeckému z Radče, českému šlechtici a rakouskému vojevůdci. Tento pochod je hrán vždy jako poslední skladba na novoročním koncertě Vídeňských filharmoniků, při kterém se tleskáním do rytmu zapojuje i obecenstvo,“ napsal do programu koncertu první houslista orchestru a archivář Jan Dvořák.

Po tomto pochodu ale hudebníci přehodili žánrovou výhybku. Nejdříve zahráli skladbu z amerického filmu režiséra Stevena Spielberga E.T. – Mimozemšťan nazvanou E.T.: The Flying Theme uznávaného autora filmové muziky Johna Williamse. Poté na jeviště přišel v regionu coby imitátor rokenrolového zpěváka Elvise Presleyho známý kutnohorský pěvec Milan Hroch se zpěvačkou Terezou Smetanovou, aby nejdříve s ozvučenými mikrofony v rukou vystřihli Sinatrovu My Way a poté duet If I Can Dream z repertoáru Elvise Presleye.

Po přestávce už se Kolínská filharmonie vrátila k vážnějšímu repertoáru, nejdříve zazněla Slavnostní předehra C dur Bedřicha Smetany, kterou skladatel napsal u příležitosti položení základního kamene Národního divadla a poté Symfonie č.5 B dur Franze Schuberta. Coby přídavek se pak vrátili k úvodnímu pochodu a když začal dirigent Wahid Samandari tleskat, pochopili diváci, že by se mohli chovat jako na novoročním koncertě Vídeňských filharmoniků a roztleskali se také.

„Mám z koncertu výborný pocit, podařilo se do něj zařadit jak filmovou, tak i upravenou popovou či rokenrolovou muziku, kterou v orchestru hráli i mladí muzikanti. Máme další plány, jak repertoár orchestru osvěžit,“ zhodnotil dirigent Samandari.