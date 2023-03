Další zajímavá zahraniční hudební parta se zastavila ve čtvrtek 23. března v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. Své turné po Polsku a České republice tam zakončila americká kapela Three For Silver. V jejím středu stojí kytarista, zpěvák a autor Lucas Warford, kterého tentokrát doprovodili houslistka Bex Beloved a harmonikář říkající si Strangley.

Z koncertu americké kapely Three For Silver v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Anonce na koncert nelhaly – trojice muzikantů v téměř dvouhodinovém koncertu opravdu předvedla průřez všemi hudebními žánry. Zpočátku koncertu zazněla psychedelická hudba, ale došlo i na směs folku, rocku, klezmeru či country, to vše interpretované především chraplákem Lucase Warforda, naopak s křišťálově čistým vokálem zase přispěla Bex, Strangley zase dodal kromě muziky i komické prvky, Lucas několikrát za večer využil i nazvučené místní klavírní křídlo.

Došlo i na rozezpívávání publika, tleskání do rytmu se ozývalo co chvíli spontánně. Samozřejmě nabídka klasického koncertu publiku nestačila, takže si muzikanty vytleskala zpět a to tak, že nejdříve zahrál harmonikář sám zpívající bez mikrofonu, nakonec se mezi diváky vydali všichni tři, aby hráli a zpívali unplugged. Závěrečné společné focení a podpisy na zakoupená CD i vinyly už byly jen pověstnou tradiční třešničkou na imaginárním dortu povedeného večera.