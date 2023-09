/FOTOGALERIE/ Především bývalý starosta obce Velký Osek a kandidát na senátora Jiří Otta, který proslul plánem stavby okruhu pro rychlobruslařku Martinu Sáblikovou, byl hlavním iniciátorem milé akce odehrávající se v pátek 15. září v Zahrádce pod věží spravované kolínskou Diakonií a která má právem pověst kavárny s nejkrásnějším místním výhledem.

Ze slavnostního křtu knižní prvotiny Jiřího Otty nazvané Špagáti a petoši v kavárně Zahrádka pod věží v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Je totiž umístěná přímo pod věžemi chrámu svatého Bartoloměje. A sem Otta umístil křest své knižní prvotiny nazvané Špagáti a petoši. „Napsal jsem pár autobiografických povídek z mého vojančení u pomocného technického praporu a poslal je do nakladatelství Naše vojsko, kde mě povzbudili k dalšímu psaní,“ vysvětlil spisovatel.

Kniha obsahuje patnáct povídek a autor by je rád viděl zfilmované. „Kniha by se mohla stát námětem televizního seriálu. Úsměvné a reálné vyobrazení vojenských zážitků je protipólem jedenáctidílného seriálu Chlapci a chlapi, natočeného v roce 1988 režisérem Evženem Sokolovským. Toto dílo o vojácích bojového útvaru sloužilo k propagaci Československé lidové armády. V socialistické, lidově-demokratické armádě však sloužili i méně spolehliví branci, kterým byla celá vojna ukradená a také to dávali každý den všem najevo,“ napsal Jiří Otta v závěru své sto sedmnácti stránkové knihy.

Luboš Pospíšil s Bohumilem Dvořákem hráli nakonec na lavičkách teras

Šampaňským v rámci křtu mu ji polil Miloš Kim Houdek, kolínský kulturní guru a Osobnost Kolína. Zájemci si knihu mohli vzít za drobný finanční příspěvek vhozený do sklenice, který poté autor věnoval na Diakonii.

Muzikou setkání zpestřilo duo Los utřinos Jaroslava Dvořáka a Jiřího Červína. A právě kytarista Jiří Červín využil setkání k prezentaci hned tří svých kapesních publikací. Ta pojmenovaná S kytarou odyssea konce nemá líčí jeho muzikantskou cestu, Páté přes deváté Červína z Kolína zajímavosti posbírané při jeho zaměstnání coby novináře a Dobré múzy ještě žijí vzpomínky na gymnazijní i hudební léta.

„Knihy by se neměly prodávat,“ zafilozofoval si Červín a zájemcům několikastránkové publikace rozdával, také podepisoval a vepisoval věnování. To samozřejmě činil i Jiří Otta se známým kolínským kreslířem Jiřím Vančurou, který svým typickým rukopisem jeho knihu ilustroval.