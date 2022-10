Kolínský spisovatel Josef Blecha podepisoval další detektivku

/FOTOGALERIE/ Po sametové revoluci nastoupil Josef Blecha coby ředitel kolínského Úřadu práce v Kolíně a vedl jej až do svého odchodu do důchodu, mnozí si jej také pamatují coby regionálního pravicového politika. V důchodu se Josef Blecha začal věnovat psaní, už před tím zúročoval své zkušenosti milovníka plaveb po tuzemských i zahraničních vodních tocích v psaní krátkých cestopisů do populárních časopisů zabývajících se touto aktivitou.

Z autogramiády Josefa Blechy. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk