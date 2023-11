Muzikanti z Harmonie 1872 beznadějně vyprodali divadlo, lákala nejen muzika

/FOTOGALERII, VIDEO/ V letošním roce je to už dvacet let, kdy z tehdejší kolínské Městské hudby Františka Kmocha odešla většina muzikantů a založila si svůj vlastní orchestr. Ten po mnoha peripetiích dostal jméno Harmonie 1872 a nakonec zapadl do kolínského hudebního světa. Pravidelně se zúčastňuje festivalu Kmochův Kolín a organizuje další koncerty. Jedním z těch pravidelných je Svatomartinský, který se uskutečnil ve středu v kolínském Městském divadle.

Orchestr Harmonie 1872 vystoupil v kolínském Městském divadle. | Video: Zdeněk Hejduk