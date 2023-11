/FOTOGALERIE, VÝSLEDKY/ Slavnostní vyhlášení letošní Fotosoutěže vyhlašované pravidelně Městem Kolín se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne ve foyeru kolínského Kina 99, kde také ty nejlepší snímky od toho dne visí. Tématem letošního ročníku byly emoce.

Ze slavnostního vyhlášení fotosoutěže v Kolíně. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Soutěžící měli na poslání pět měsíců, pak se sešla porota, v níž zasedli místostarosta města Michal Najbrt, fotograf, kameraman a ředitel kina Petr Hejcman, fotograf Jaromír Novotný a Kristýna Šultová z Městské knihovny, aby vybrali ty nejlepší v každé kategorii.

V té nejmladší je zaujala fotografie Anežky Nevoralové, v prostřední aranžovaný snímek fotografky Elišky Morové. Ve třetí černobílé odrazy v zrcadle Marka Popla, stejná fotografie obdržela i Cenu místostarosty.

Někteří přítomní se shodli na tom, že nejvíce vyžadovaných emocí obsahovaly tři záběry z letošního ročníku festivalu Gasparáda od Kateřiny Nové.

Všichni ocenění si odnášeli tašky s dary a diplomy z rukou místostarosty města Michala Najbrta i všech členů poroty. Oceněné fotografie i další poslané do soutěže budou v kolínském Kině 99 k vidění až do 6. ledna příštího roku. „Projdou tudy tisíce lidí za měsíc, takže pro začínající fotografy je to prezentace snů,“ poznamenal k tomu ředitel kina a člen poroty Petr Hejcman.