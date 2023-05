/FOTOGALERIE/ Třicet minut před plánovaným začátkem letošního prvního Blešáku na vzduchu, který se konal v sobotu 29. dubna dopoledne v kolínském Komenského parku, docela silně pršelo a na trávě své stánky stavěli jen ti nejodvážnější prodejci.

První Blešák na vzduchu nezkazil ani déšť. | Foto: Zdeněk Hejduk

Ukrývali se pod deštníky a pláštěnkami, někdo s sebou přivezl i jakési provizorní přístřešky, jenže po deváté hodině pršet přestalo a později dokonce park zalily sluneční paprsky.

„Spočítali jsme jednotlivá stanoviště a máme jich tu celou stovku, na to, jak špatně to začínalo, je to naprosto parádní,“ radovala se nakonec polovina organizátorského dua Zuzana Křivánková.

Plachty a deky na trávě v parku zaplnilo jako tradičně především dětské oblečení, knížky, hračky, a z nich pak hlavně plyšáci v různém sortimentu a stavu, ale i skleničky, elektronika, květiny, za několika stolečky mladí sběratelé nabízeli přebytky ze sbírek kartiček Pokémonů, vůbec hodně ze svých bývalých pokladů prodávaly děti učící se tak od mládí finanční gramotnosti.

Organizátoři jako tradičně připravili i občerstvení v podobě možnosti zakoupení párků v rohlíku, palačinek či kávy podávané ve vratných zálohovaných keramických hrnečcích. Příští Blešák na vzduchu se uskuteční ve stejných místech dvacátého sedmého května.