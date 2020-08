Po hodině pak moderující Petr Kesner, vedoucí pořádajícího odboru školství, kultury a sportu Městské úřadu v Kolíně, pozval na pódium kapelu Pangea, jeden z nejlepších tuzemských revivalů legendárních The Beatles. Perfektní muzikantské výkony hrané na originální nástroje i aparaturu, sezpívané vokály, stoprocentní image včetně účesů i levorukého Paula McCertneyho a především nesmrtelné hity stoprocentně zafungovaly. Nejenom že náhle byly obsazeny všechny připravené židličky, ale lidé stáli všude okolo.

Když se začaly povážlivě naklánět větve stromů a oblohu pokryly těžké tmavé mraky, pár lidí se schovalo do altánku, někdo pod stromy, ostatní oblékli pláštěnky či roztáhli deštníky a oslava starého dobrého rokenrolu pokračovala. Déšť se brzy přehnal a jak přibývaly hity, nálada gradovala, nakonec tančili nejen pamětníci zlatých hudebních časů, ale i mladí a děti. Živoucí důkaz o tom, že písničky liverpoolských Brouků jsou opravdu nesmrtelné. „Čekal jsem, že to bude dobrý koncert, ale že až takhle, to mě tedy překvapilo,“ chválil jeden z přítomných kolínských kytaristů. V neděli se Kolínské kulturní léto stěhuje na Karlovo náměstí, kde je přichystaný posvícenský program pro děti i seniory.