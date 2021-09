Jako tradičně dostávali přicházející posluchači vytištěný program z výtvarné dílny Pavla Rajdla, tentokrát jim ale v orientaci v hraných skladbách příliš nápomocný nebyl. „Byl připravený ještě ke koncertu, který se měl uskutečnit minulý rok, takže doznal několika změn,“ vylíčil po první zahrané sonátě interpret.

Což ale vůbec nevadilo, protože Tomáš Vrána před každou zahranou skladbou promluvil a blíže ji představil. A vzhledem k tomu, že šlo povětšinou o méně známá a netradiční díla, bylo o čem mluvit i poté co poslouchat. „Autor ji zařadil mezi dvě slavná díla, takže není tak známá, ale uvádí posluchače do až líbezného transu,“ představil třeba Sonátu F dur Ludwiga van Beethovena.

Do kontrastu dal i skladbu Franze Liszta, která podle něj líčí tehdejší romantické autorské vidění a dílo maďarského skladatele Béla Bartóka. „On je důkazem toho, kam tehdy maďarská hudba postoupila. Ale ne všude uspěl, jeho hudba posluchače rozděluje, buď ji milují, nebo nenávidí,“ řekl k tomu.

Těžko by také někdo na první poslech hádal, že skladbu Macbeth a čarodějnice složil autor optimistických oper a tanců Bedřich Smetana. „Bylo to už na kraji jeho hluchoty a je to opravdu působivé dílo vzbuzující ne právě pozitivní emoce,“ uvedl ji Vrána.

Zaplněný sál pak překvapil na konci koncertu: „Na závěr bych zkusil takový pokus, který nevím, jestli úplně vyjde. Zaujala mě tady visící výstava obrazů, která mě úplně fascinuje a překvapilo mě, že se něčím podobným v České republice vůbec někdo zajímá,“ řekl na adresu visících obrazů z cyklu Katarze autora říkajícího si Sant Franiel.

A zařadil dílo Kašpar noci autora Maurice Ravela. „Ona také vystupuje z nočních můr, takže bych ji zkusil předvést, ale nehrál jsem ji hodně dlouho,“ dodal Tomáš Vrána. Stejně jako všechny předchozí i tuto skladbu zahrál z hlavy a vysloužil si bouřlivý potlesk.

Příští hudební setkání se uskuteční v září 21. září, kdy v synagoze zahraje České filharmonické kvarteto.