Nenechte se však zmýlit, geniálně propracované představení není jen o strachu a hororových prvcích. Vedle děsivě nakostýmovaných lidí vám dech vyrazí i artistické kousky, které nadané dívky předvádí velmi vysoko, a to až u střechy samotného cirkusového stanu.

Diváky pobaví i to, že v jednu chvíli se celý stan ponoří do úplné tmy, a hororové postavy se vydají mezi sedící návštěvníky, aby si s nimi trošku „pohráli.“ To vše za doprovodu šíleného klaunského smíchu a zvukových i světelných efektů.

Do Kolína tentokrát přijel cirkus se show obohacenou o vystoupení ukrajinské akrobatky Nataliye v obleku půvabné Harley Quinn či o dech beroucí výkony hadího muže. Ten ukázal kolínským divákům, jak moc dokáže lidské tělo být gumové a tvárné. Dokázal se totiž vsoukat do různých malých předmětů.