Kino hraje, v divadle bude v červnu jen festival Otevřeno

Za pohodou před stříbrným plátnem už mohou zájemci vyrazit do Kina 99 několik dnů v týdnu, promítají se dětská odpolední představení i večerní filmy pro dospělé. Vstupenky je vhodné koupit předem online. Dárkové karty, kterým vypršela možnost uplatnění od úterý 10. března do odvolání zákazu konání kulturních akcí, budou platné až do konce roku.

Festival Otevřeno ozvláštnila vernisáž výstavy | Foto: Zdeněk Hejduk