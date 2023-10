/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kapela Roxor a sál kolínského městského společenského domu si společně perfektně rozumějí, a to po léta. Nymburská metalová kapela zde oslavila své pětadvacetiny i třicátiny a tuto sobotu i pětatřicetiny. A to ve velkém stylu, s mnoha hosty a překvapeními – a především před plným sálem.

Kapely Roxor, Telegraf a Iras slavily v Kolíně svá výročí. | Video: Zdeněk Hejduk

Celý večírek slavících regionálních legend odstartovala pečecká skupina Telegraf brázdící regionální pódia už dokonce pětačtyřicet let. Svůj hodinový set zahájila tradiční peckou Zlatokopové a nadšeně reagujícímu publiku nabídla procházku hity jako Tisíce nás, Karin nebo Zlato nechci brát. Písničky Krásná víla a All We Are zazpívala Adéla Jadviščok, Křídla andělů si přišel zapět frontman Roxoru Ondra Marek, došlo i na Potulné hráče a tradiční závěrečný představovací Karneval.

Telegraf skončil přesně dle časového plánu. Pak svůj narozeninový blok zahájil Roxor, a to jednou ze starších písniček Zámek snů. Prvních devět skladeb včetně takových jako Železnej král nebo Vlci patřilo současné sestavě Roxoru a ukončil jej sborově zpívaný hit Šašek a královna.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Poté přišla hudební vzpomínka v podobě účasti zakládajících členů kapely – za bicí se posadil Jan Severa, baskytaru uchopil Karel Němeček, do kláves se opřel Tomáš Matějka a především za mikrofon se postavil Radek Vaníček a společně dali šest songů od úvodního Prvního hříchu přes legendární Příšeru Baskervillskou až po skladby S puškou v řadě stát nebo Křížová výprava.

Pak už se za mikrofon vrátil současný frontman kapely a její organizační duše Ondra Marek, aby pozval dalšího hosta – zpěvačku Lucii Třešňákovou, s níž si střihl duety Zastavte čas a Hvězdář. Na dvě písničky se za klávesy vrátil Tomáš Matějka, na pódiu i mezi rozjetými diváky se producírovala smrtka s kosou, na skladbu Čert tě vem vtrhli na pódium i pod něj Krampus čerti, kteří přijeli až z Vodňan. Přes publikem zpívané hity jako Tvoje tvář a Metal Heart spěl koncert k závěru. Ukončila jej skladba Než skončí show a za účasti všech hostů na pódiu její pokračování Bye, Bye.

Společenským domem zněl britský rock. V Kolíně zahrála kapela Hardwicke Cirkus

To ale pořád ještě nebyl konec té sobotní kulturákové show. Tu definitivně ukončila až další regionální legenda, poděbradští Iras, slavící letos čtyřicáté výročí svého vzniku. A metalové písničky jako Sami máme málo, Železná dáma či Kladivo na čarodějnice interpretované zpěvákem Nastym udělaly definitivní tečku za podařeným hudebním večírkem, který potěšil stovky fanoušků.

„S nějakou návštěvností jsem počítal, ve třeba větší doufal, ale takhle plný sál jsem nečekal. Děkuji všem, co dorazili, někteří i z velké dálky, dokonce i ze zahraničí a vytvořili nádhernou atmosféru k oslavě našeho jubilea. Tak zase za pět let,“ děkoval zpěvák Ondra Marek, který si se svými spoluhráči užíval přízně fanoušků, podepisovali nástěnný kalendář i vinylovou podobu desky Kazatel a přijímali od nich dárky.