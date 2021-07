„Podmínkou účasti skupiny na této akci je, že v ní musí hrát ženská, i kdyby tam jen bouchala do tamburíny,“ vysvětlila jednu část dramaturgie festivalu zpěvačka Rissly Romana Kohoutová, která i celou akci společně s Honzou Šťastným moderovala.

O osmnácté hodině pestrou hudební přehlídku odstartovala partička říkající si The Office Trio, která ostrov na sklonku letního dne zahalila do sympatických jazzových rytmů s bezpražcovou basovou kytarou a hostující saxofonistkou.

Následující pražská Thanallian stanovenou podmínku splnila hned dvakrát – za mikrofonem stála půvabná zpěvačka a houslistka Anna Pavlů, na basovou kytaru hrála další sympatická dívka a dohromady s ostatními spoluhráči produkovali hodně dobrý melodický metal, který sklidil bouřlivé ovace.

Název Něco chybí neznamenal, že absentuje populární místní partička Něco, ale že přijela kapela tohoto jména z Nového Bydžova, a přestože jí tentokrát chyběl trumpetista, dali sympatický pop ska i bez dechů, zato s českými texty interpretovanými zpěvačkou Dominikou Doležalovou.

Chvaletický Komat hraje už víc jak dvacet let, teď sice přijel bez houslí a kláves, zato předvedl syrový a tvrdý zvuk a za ta léta vyhranost, to vše korunované interpretační jistotou zpěvačky Evy. Vzhledem k vymezenému času dělal baskytarista a kapelník Marcel Miky Střížek rychlé změny v playlistu, takže zazněl jak Satan to Hell nebo Lukrécie, ale i největší hit Potřebuji sex, původně naplánovaný coby přídavek. Jednu skladbu odehrál s malým synem Ríšou za krkem.

Už při stěhování brněnské skupiny Rosa Nocturna na pódium bylo jasné, že se bude přinejmenším z vizuálního hlediska dít něco výjimečného – jeviště zaplnily květiny, muzikanti i dvě zpěvačky, Aneta Zatočilová i Viktorie Surmová, byli oblečeni v kostýmech a společně pak zahráli směs metalu, folku s hostující hráčkou na flétnu i filmové či vážné hudby.

Závěrečnou hudební tečku obstarala domácí a pořádající Rissla se svým symfonickým metalem, to už ale někteří fanoušci spěchali na poslední vlakový spoj.

Ztřeštěné soutěže

Kromě onoho pravidla o dámském účinkování má R.I.O. festival ještě jednu osobitost, která bývá doménou spíše trampských přehlídek – mezi sety jednotlivých kapel, coby výplň jejich stěhování a zvučení, se konaly ztřeštěné soutěže pod vedením obou moderátorů. Jezdilo se tak na kole s obráceným řízením, házelo sudem, pilo pivo ze šibenice ovládaných provázky na rukou či se dvě party přetahovaly lanem.

V tomhle měli pořadatelé štěstí na partičku říkající si Frnakovník, která objíždí festivaly a tady pomohla nejen s ne příliš obrovskou diváckou účastí, ale její členové se aktivně, s chutí, dobrou náladou a nakonec i poměrně úspěšně účastnili všech připravených klání.