Knihy jsou zabaleny v neprůhledném obalu, až doma po rozbalení zjistíte, koho jste si vybrali. Uvnitř najdete slosovatelný anketní lístek, kterým můžete vyjádřit pocit ze schůzky a také vyhrát zajímavou cenu.

Ve skanzenu odstartoval příměstský tábor

Muzejní příměstský tábor Život na vsi začne v pondělí 15. července v Muzeu lidových staveb v KOuřimi. Potrvá do pátku 19. července. Děti se v pěti dnech přenesou do prostředí české vesnice konce 19. století, dozvědí se o obživě a životě jejích obyvatel a na vlastní kůži si zažijí každodenní život dávných předků, o kterém slyšely zatím jen vyprávět. Ranní sraz dětí a jejich předání rodičům proběhne u vstupu do skanzenu v Ruské ulici.

Vary přivážejí do kina snímek Devadesátky

Už počtvrté přiváží přehlídka Vary ve vašem kině na plátna kolínského kina tři výrazné snímky z programu 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V pondělí 15. července od 20 hodin je to snímek Devadesátky. O čem vypráví? Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých „poprvé“, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v polovině devadesátek – neopakovatelné době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z Wall Street, Superbad) ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje a módou konče.

Petr Hejcman vystavuje svou Ženu č. 37 ve foyer

Výstavu vybraných fotografií – Petr Hejcman – Žena č. 37 můžete zhlédnout ve foyer Kina 99 v Kolíně do konce srpna. Jednou už byla k vidění před lety Pod točnou studiové scény Městského divadla v Kolíně, potom fotky na plátně vystavovala například Kutná Hora, Nový Bor a Boskovice.

V Kolíně bude výstava o historii cyklistiky

Vernisáž výstava Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách se uskuteční v úterý 16. července od 17 hodin ve Veigertovském domě na Karlově náměstí v Kolíně. Repríza výstavy připomene letošní 150. výročí od prvního doloženého závodu na velocipedech na území rakouské monarchie, který se konal dne 8. srpna 1869 v Kutné Hoře. Výstava představí vývoj kola a seznámí návštěvníky s důležitými historickými milníky a osobnostmi české cyklistiky do roku 1900. Na výstavě uvidíte staré velocipedy, dobové fotografie, medaile, ceny a další krásné předměty z více než desítky českých muzeí. Výstava potrvá do pondělí 28. října.

Modrobílou sobotu lze prožít ve skanzenu

Na sobotu 19. července připravil kouřimský skanzen v rámci Řemeslného pohádkového léta Modrobílou sobotu. Na návštěvníky bude čekat dílna na výrobu modrotiskových ubrusů a tašek, praní prádla v neckách a na valše, čtení pohádek o barvířství a pradlenách, výstava „Od Markéty k Matičkám“ s výkladem a mnoho dalšího.