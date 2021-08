Gasparádu, pod tímto názvem s jubilejní desítkou v záhlaví, bude příští týden tvořit plných sedmnáct představení. Svou přítomností a umem ji ozdobí i francouzský herec a mim Benoît Turjman, jemuž se v jeho rodné zemi přezdívá nový mistr Bean. Karlovo náměstí v Kolíně ožije mezinárodním festivalem pouličního divadla 3. a 4. září.

Z páteční Gasparády 2020. | Foto: Zdeněk Hejduk

Benoît Turjman má Deburauovi, kolínskému rodákovi, nejvýraznějšímu představiteli evropské pantomimy 19. století, na jehož počest se festival pořádá, velmi blízko. Co do spojitosti s mistrem Beanem dlužno dodat, že zaskakoval za Rowana Atkinsona ve filmu Prázdniny pana Beana. Do Kolína přiveze bláznivou komedií Soused, jež má na svém kontě už více než 150 odehraných představení, a předvede ji po oba dny buď ve zkrácené verzi nebo celé představení v sobotu večer.