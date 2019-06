Letos se neplánovaně venkovní část stala součástí poprvé se v Kolíně konající vinné přehlídky Vinný košt. „Možná to k naší muzice přiláká další fanoušky,“ doufal hlavní organizátor Dalibor „Dališ“ Mierva. Náměstí bylo sice zaplněné daleko více než na samostatném hudebním festivalu, do společenského domu později ale davy nedorazily.

Pár minut po jedenácté hodině dopolední fanoušky přivítal jak hlavní organizátor, tak místostarosta města Michal Najbrt, oba pozdravili druhého a v současné době nemocného pořadatele a festivalového zakladatele Vojtu Kloučka a popřáli mu hodně sil a zdraví. Pak už pódium až do šestnácté hodiny patřilo muzice.

Program otevřela mladá kapela The BladderStones, mající ale ve své sestavě zavedené muzikanty, třeba baskytaristu Johnyho Judla, dlouhá léta člena populární kapely Jablkoň. Jen pro tento festival sestavil baskytarista Antonín Smrčka kapelu Tonny’s Southern Session se zpěvákem Dominikem Wallenfelsem, frontmanem legendární jižanské formace General Lee. Trojice muzikantů – houslista Jan Hrubý, saxofonista Joe Kučera a kytarista a zpěvák Jesse Ballard ponořili náměstí do nádherných instrumentálních pasáží, Joe Kučera navíc bavil publikum, když vykládal obsahy anglicky zpívaných písniček.

Roztančenou tečku na náměstí obstarala kapela Slapdash Rockabilly, která má produkující styl už ve svém názvu a na skočnou muziku se roztančila i manažerka kapely Energit Petra. Právě Energit zahájil program v Městském společenském domě, kde zahrál regulérní koncert v únoru tohoto roku, i nyní nadchl fanoušky proaranžovanou muzikou s kytarovým mágem Lubošem Andrštem i perfektními instrumentálními výkony ostatních muzikantů, v závěru koncertu na pódiu muzikanti s moderátorem Jaroslavem Forštem a organizátorem festivalu popřáli se skleničkou sektu k nastávajícím pětasedmdesátým narozeninám baskytaristovi Vladimíru „Gumovi“ Kulhánkovi.

Jak si představují blues v Itálii předvedla poté trojice Nandha Blues a především kytarista zaujal sóly, často za pomocí bottlenecku. Po dvou změnách v programu zaviněném nemocemi a rodinnými důvody, nakonec padla role jeho hlavní hvězdy na amerického zpěváka a hráče na foukací harmoniku Dustina Arbuckleho a jeho kapelu The Damnations, což bezesporu splnil a několik přítomných skočným blues se skupinou roztančili.

Bezesporu nejlepší tuzemská jižanská kapela The Cell se zpěvákem Michalem Cermanem a dvěma vokalistkami i přes již pokročilou dobu a celodenní únavu zdvihla ze židlí další přítomné. Klasickým blues, ale i úpravami rockových evergreenů ve foyeru kulturáku o přestávkách bavilo duo Petr Džetro Ritzka a Rosťa Orság. Jako předchozí ročníky se i tento stal tradičním setkáním příznivců této muziky, z nichž mnozí dorazili i z velké vzdálenosti, rádi se vidí a potkávají a podobně jako třeba u festivalu pantomimy, se dá těžko očekávat, že by lámal návštěvnické rekordy. Právě proto ale má už osm let své pevné a nepopiratelné místo v kolínské kulturní mapě.