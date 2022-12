Pět dní před závěrem roku tak režisér Zdeněk Kovář přivezl v kapse na disku uložený svůj dokument nazvaný Život je sranda o herci, zpěvákovi a moderátorovi Jiřím Krampolovi. „Zatím jsme jej promítali jen jednou, čekáme, až se jej ujme distributor,“ naznačil režisér. Ten také před projekcí omluvil hlavního protagonistu, který měl do Kolína osobně zavítat. „Bohužel je v nemocnici s onemocněním průdušek a pod kyslíkem. Moc se vám omlouvá a mám vám od něj předat tyto podepsané taštičky s vlastnoručně nakreslenou podobiznou,“ dodal Zdeněk Kovář a několika divákům rozdal pytlíky s propagačním materiálem k filmu.

Naopak jeden z fanoušků zase předal režisérovi pro herce dárek v podobě rámečku s koláží jeho filmových rolí. „Docela se strefil, ve filmu jsou všechny,“ glosoval později režisér, který poté zasedl do kinosálu a celý film zhlédl.

Snímek začíná téměř jako akční, když Jiří Krampol po letu vystoupí z helikoptéry a přesedne si do moderního kabrioletu, kterým odjede. Ve sto jedenáct minut dlouhém filmu hlavního protagonistu zpovídá herečka Kateřina Bláhová, kromě jiných v něm mluví také Natálie Grossová, Jiří Suchý, Uršula Kluková, Karlos Vémola či manažer a fotograf Miloš Schmiedberger.

Důležité slovo pak mají sestřihy z filmů, v níž Krampol po celou svou kariéru hrál a ty často řeknou víc než živí předřečníci. S noblesou a taktně je vylíčen i vztah s jeho třetí manželkou a její smrt, často přetřásané bulvárními médii.

„Jsem rád, že jsme mohli film v tomto čase promítnout, a to v podstatě coby premiéru. Ve chvíli, kdy se dostane do běžné distribuce, určitě jej ještě do Kolína přivezeme,“ slíbil Petr Hejcman, ředitel kolínského Kina 99.