Jiří Černý představil ze všech možných úhlů písničkáře Karla Kryla

Kolín /FOTOGALERIE/ - Téměř padesátku fanoušků nestora tuzemské hudební kritiky Jiřího Černého přilákal předposlední květnový den do Komorního sálu Městského společenského domu v Kolíně jeho pořad o tuzemské legendě Karlu Krylovi, který by se v letošním roce dožil pětasedmdesáti let, zároveň uplynulo čtvrt století od jeho úmrtí a padesát let od vydání jeho legendárního debutu Bratříčku, zavírej vrátka.

Právě tuto desku zpěvákovi tenkrát sestavil Jiří Černý, který připomněl i peripetie vydání alba, kdy jej Supraphon vydat odmítl a vyšlo nakonec u Pantonu, i když i tam byly problémy s fotografií na jeho obal. Pamětník Černý přiblížil celou Krylovu rodinu, včetně maminky, za kterou často zajížděl, Krylovu emigraci i kariéru v rádiu Svobodná Evropa, i další vydané desky, vše samozřejmě doplněné autentickými nahrávkami včetně několika hodně archivních. Po dvouapůlhodinovém programu došlo ještě na podpisy, prohlédnutí Krylových dopisů s úhledným písmem, fotografování a další, teď již soukromé, povídání. Jiří Černý se do společenského domu vrátí zase na začátku prosince, tentokrát s pořadem Ro(c)kování, v němž upozorňuje na hudební novinky, které jej v poslední době zaujaly.

Autor: Redakce