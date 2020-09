Nenávratnou minulostí je opravdu dřívější punkový a undergroundový festival, kdy kapely hrály skutečně v jedné z garáží, kterou kolínské kapely používaly coby zkušebnu, zpocený bubeník seděl vzadu, kytaristé hráli před vraty, kam byly vystrčeny i dvě bedýnky a točilo se teplé pivo.

Teď na místě vyrostlo regulérní pódium se zvukem, světly a střechou a výběr netradičních značek piva by mohl závidět i renomovaný festival. Co zůstalo je punkový přístup k celé akci – dobrovolné vstupné se vybírá do kelímku, neexistuje žádná ochranka ani stage manažer. Z původního seznamu kapel vypadly ty ze Slovenska a Slovinska, kterým by po koncertu v Čechách hrozila karanténa, naopak dorazily dvě tvrdé kapely z Polska – Non President a Skorup/a.

„Jediné měly koule na to, aby přijely,“ chválil jeden z návštěvníků, kteří se sjeli z celé republiky. Obě zahraniční party hrály už za tmy, jejich frontmani zpívali pod pódiem a sklidily úspěch. Úvod obstarala už v jedenáct hodin dopoledne nymburská metalová partička Sledgedown, následovaná pražskou rockovou kapelou Nuummite s regionálním muzikantem a produkující instrumentální muziku bez zpěvu. Zcela publikum pak nadchla undergroundová kapela Yamabushi s autorem repertoáru, na vlastnoručně vyrobenou baskytaru hrajícím profesorem HAMU Vlastislavem Matouškem, kterého kromě kytary a bicích doprovázela ještě hráčka na elektrifikovanou niněru a další hudebník obsluhující kromě jiných elektronických nástrojů ještě těremin.

„Vytáhli nás z hrobu,“ smál se kytarista kolínské punkové kapely Blikající miminko, která do line upu zaskočila na poslední chvíli. Další místní partička KriminalRoman zahrála svůj tradiční vysoký standard a přidala novou píseň s pracovním názvem Bára Basiková. Punková sestava Blank Out okolo organizátora Honzy Douska dlouho nevystupovala, a tak byl jejich koncert hodně očekávaný. A nezklamal. Už nástup do diskotékového intra s Douskem oblečeným do červených punčoch s podvazky pobavil, následovala smršť starých, starších i nových skladeb včetně Zombie, při němž si jeho představitel s maskou vychutnal jízdu na rukách fanoušků. Jet 8 představili tvrdý punk s pozounem, další punková partička RV -4 přijela z Benešova.

Pod vedlejším stanem našly místo k produkci rapové Obřízek a Rhino Gavel. Tvrdá a opět domácí kapela Kazisvět s charismatickým zpěvákem Jakubem udělala nakonec za festivalem nečekanou tečku. Produkce byla totiž povolená do jedenácté hodiny noční, poslední kapely včetně polských tak doplácely na odpolední uvolněnost a přídavky a své sety zkracovaly. Nebylo to však nic platné, o jedenácté hudbu nekompromisně utnula policejní hlídka. Již téměř na pódium nastoupená místní Chandra si tak na festivalu nezahrála. Přesto se nakonec jednalo o jediný letošní kolínský festival, když všechny naplánované zkosila opatření proti koronaviru. Tady vládla pohoda, úsměv, pogování na hraně soubojů, ale i slušná nabídka občerstvení včetně vratných umělohmotných kelímků. Fanoušek jakéhokoliv věku a hudebního vkusu se tak alespoň na pár hodin ocitl na ostrově nejen hudební svobody.