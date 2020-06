Jana Kratochvílová na svém koncertu pokřtila roušku

/FOTOGALERIE/ Desky, CD či videoklipy křtí na svých koncertech zpěváci či muzikanti zcela běžně. Ale roušku? Kdo ale jiný by v době, kdy se o jejím nošení či nenošení vedou neustálé debaty a příkazy a zákazy střídá povolení a uvolňování, to měl udělat, než Jana Kratochvílová, která tento kousek textilie už dávno zařadila do své svérázné image.

Jana Kratochvílová na svém koncertu pokřtila roušku | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk