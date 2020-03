Ve středu 4. března dorazil do kolínského městského domu britský zpěvák a muzikant James Harries se svým turné k nové desce Superstition.

Z koncertu písničkáře Jamese Harriese v Komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Už dvacet let v Čechách žijící původně britský muzikant a zpěvák James Harries vydal před několika dny svoji novu desku nazvanou Superstition, její titulní skladba je i současným zpěvákovým hitem znějícím z rádií. James k desce jede tour, a to jak s doprovodnou kapelou, tak i sám v pozici písničkáře. Sólo dorazil i první březnovou středu do Komorního sálu kolínského Městského společenského domu, kde svými písničkami bavil nepočetné publikum.