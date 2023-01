Ve filmu Ostrov hrají pouze dva herci, a to Jiří Langmajer a Jana Plodková ztvárňující manželskou dvojici před rozvodem, která ztroskotá na opuštěném ostrově, kde se musí dát spolu zase dohromady, aby vůbec přežila.

„Letadlo jsme natáčeli v srpnu v Mladé Boleslavi a pak jsme museli vše převést do Thajska, kde film vznikal,“ naznačil v úvodu setkání režisér Havlík. Ten později jednu z divaček označil za pozornou, to když si všimla, z čeho všeho by šly vyrobit potápěčské brýle.

Jeden z dotazů směřoval i na počasí v Thajsku v době natáčení. „My jsme si malovali, jak bude nebe krásně modré, ale tam prší skoro každý den. Jenže pršelo jindy, než jsme potřebovali, takže se déšť musel vyrábět uměle, byl tam velký odliv, proto se hadice tahaly daleko, což zase nemohly utáhnout elektrocentrály. A vlastně všechno jsme na ostrov museli dovézt, hodně techniky jsme si půjčili v hlavním městě, ovšem za americké ceny. Vše tam bylo extrémně náročné,“ nechal nahlédnout za oponu producent Petr Erben.

Přestože ve filmu účinkují pouze dva herci, filmový štáb čítal sedmdesát lidí. „Dvacet šest jich bylo z Čech, zbytek místní, stál jako průměrný český film,“ odpověděl na další otázky Erben.

Natáčení probíhalo v době covidu, všichni tedy museli i pod vodopády nosit roušky. „Nikdo neonemocněl covidem ani ničím jiným, jen rekvizitářku kousla jedovatá stonožka, museli ji transportovat do nemocnice a dostala silné léky. A to ji jen slabě kousla do malíčku, daleko od srdce,“ zněla další příhoda. I kvůli všem těmto potvorám, kterých tam žije mnoho, chodili filmaři v rybářských holínkách.

Oba hosté vyprávěli i historky s Jiřím Langmajerem, líčili odstraňování zvuků moře či mazání pevniny na horizontu a mnoho dalšího. „Paní v kulichu se hodně ptala,“ upozorňovali se navzájem, když za nejvíce či nejoriginálnější dotazy dávali filmové tričko.

Snímek Ostrov se do programu kolínského kina vrátí opět v únoru.