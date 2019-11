Zahrála totiž jeden z největších hitů v její historii, přímo poznávací své znamení, a to skladbu Hodinový hotel. „Přehrajeme vám celou novou desku přesně v tom pořadí písniček, jak jsme je na ni natočili,“ řekl v úvodu koncertu zpěvák, kytarista a hlavní autor repertoáru Petr Fiala.

Jenže tak jednoduché a pro ty, kteří desku neznají možná i trošku nezáživné, to nakonec nebylo – po zmíněném hitu přišla první skladba z desky Je to nejistý, po ní ale další letitá pecka Nagasaki Hirošima, následovala druhá z alba Kdo čím chce být a zase pamětnická Ve 4 ráno a tak to šlo celý koncert.

Nejvěrnější fanoušci si zpívali i nové písničky včetně v hitparádách bodující Kanárci v klecích, pamětníci pak ty profláklé jako Klec v kleci, I cesta může být cíl nebo Spaste svoje duše, to vše v perfektním zvuku a pohodové atmosféře, ke které přispěl třeba i kytarista Martin Knor, jenž se tradičně vydal s kytarou do publika. Stejně jako nová deska končí skladbou Svítáníčko, uzavřela společně s titulní z legendárního alba Made In Valmez i ona celý koncert.

Což samozřejmě slušně zaplněný roztančený a rozezpívaný sál odmítal přijmout a vytleskal si ještě dva přídavky – Ne, teď ne a Salám banán. To už pak byla definitivní tečka za koncertem, někteří z jeho účastníků si pak šli koupit nějaký suvenýr na památku, kromě tradičních desek, vinylů či triček stánek kapely nabízel i třeba čokoládu, šampón či sprchový gel s logem či fotkou muzikantů.