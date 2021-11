Budoucí zpěvačka, pianistka, skladatelka, textařka a moderátorka Marie Rottrová se narodila 13. listopadu 1941 v Ostravě-Hrušově do katolické rodiny Ludmily a Vladimíra Rotterových. Otec působil jako varhaník, sbormistr a hudební pedagog, matka byla vychovatelkou ve školní družině a zpívala v kostelním sboru. Není tedy divu, že Marie od dětství tíhla k hudbě. Navštěvovala Lidovou školu umění, učila se hrát na piano a zpívala ve sborech. Přesto se ještě v dospívání toužila stát krasobruslařkou či učitelkou.

První úspěchy

Po maturitě na bohumínském gymnáziu chtěla studovat práva v Praze, ale špatný kádrový profil jí v tom zabránil. A tak začala pracovat jako úřednice, ve volném čase zpívala a hrála na piano. Probudila v sobě zájem o swing, líbil se jí Orchestr Gustava Broma a zpěvačka Jarmila Veselá, kterou pojala za vzor.

Začala vystupovat s kapelou, která hrála na nedělních čajích. Jejím členem byl i kytarista Vlastimil Kučaj, za něhož se provdala. Poté, co se v roce 1961 zúčastnila ostravské pěvecké soutěže Hledáme mladé talenty, si jejího talentu všimli lidé z televize a rádia. „V té soutěži jsem napřed absolvovala zkoušku s kapelou. Pak jsem se dostala do finále už s orchestrem Gustava Broma a zazpívala před publikem jednu písničku. A porota hned vyřkla ortel, naštěstí kladný,“ vzpomínala v rozhovoru pro Deník.

Majestic A Flamingo

V letech 1965–66 zpívala s beatovou kapelou Samuel, poté přešla do skupiny Majestic, která jako jedna z prvních u nás začala provozovat americké rhythm & blues a soul. Marii to náramně vyhovovalo, protože jí učaroval hlas americké soulové zpěvačky Arethy Franklin. Za muzikanty z Majestic se stahovala mládež z celé Ostravy. Marie s nimi natočila EP desku, obsahující i píseň You Gonna Be Sorry, kterou nazpívala se Stanislavem Hranickým, pozdějším zpěvákem Citronu.

Už předtím hostovala s konkurenční R&B skupinou Flamingo, s níž v roce 1968 vystoupila na 2. Československém beat festivalu v pražské Lucerně. O rok později k ní přešla a stala se profesionální zpěvačkou. „Hráči z Flaminga byli zaměstnanci ostravského rozhlasového orchestru, takže jsme pořád natáčeli. Bylo to období tvořivé práce, která mě strašně bavila. Někteří zpěváci říkají, že je víc baví koncerty, ale mě baví studio,“ poznamenala umělkyně.

Nohavica A Ozzy

Její hvězda strmě stoupala, spolupracovala i s TOČRem. Následovalo album „Marie Rottrová, Flamingo“ s písněmi Déšť a Kruh světla, na které jí texty přispěl Jaroslav Wykrent (později pro Marii napsal hity Lásko a Řeka lásky). Velice pozitivní dopad pro zpěvačku mělo, když se seznámila s textařkou Jiřinou Fikejzovou a domluvily se na spolupráci. „S Jiřinou jsme si velice rozuměly. Spoustu krásných hitů mi napsali i Zdeněk Borovec, Pavel Vrba nebo krajan Jarek Nohavica, který pro mě stvořil skoro třicet textů. Mimo jiné i ten k písni Ozzyho Osbournea a Black Sabbath s názvem She's Gone, v češtině Lásko, voníš deštěm,“ připomněla Marie, která v 80. letech moderovala i vlastní televizní pořad Divadélko pod věží.

V roce 1985 se přestěhovala z Ostravy do Prahy. „Bylo to kvůli soukromé záležitosti. Starší syn Martin tady navíc začal studovat. Říkala jsem si, že ho podpořím, když mu budu nablízku. Pak za námi přesídlil i mladší syn Vítek,“ líčila Rottrová.

Ještě před revolucí v roce 1989 se odstěhovala se svým novým mužem do Stuttgartu, ale do Prahy se záhy začala vracet. V roce 1995 natočila comebackové album Jeřabiny. Po rozvodu se dala zase do koncertování. V roce 2001 vyšlo album Podívej, na němž spolupracovala s kapelou Neřež. V roce 2007 si našla nového přítele a dva roky poté byla uvedena do Síně slávy Cen Anděl.

Ve svém věku působí Marie Rottrová stále skvěle. Nedávno vystoupila v televizním pořadu Rudyho Linky, v sobotu ve 22.00 uvede ČT1 nový dokument o ní To mám tak ráda. Osobních setkání se ale na poslední chvíli vystříhala, protože onemocněla covidem. „Naštěstí mám lehký průběh, jsem naočkovaná. Ale oslavu narozenin jsem musela zrušit,“ řekla.