Zcela zaplněnému Komornímu sálu Městského společenského domu v Kolíně zahráli nejen skladby Ignaze Pleyera či Ondřeje Kukala, ale i Wolfganga Amadea Mozarta a především dvě dueta Bohuslava Martinů.

„Takhle společně se nehrají a ani my to neděláme, ale chystáme se na soutěž organizovanou jeho nadací, takže si to tady u vás vyzkoušíme,“ vysvětlil Matouš Pěruška.

„Já vám musím vysvětlit dvě záhady dnešního koncertu. Tou první je, proč odcházím do šatny – to je proto, že se hodně potím a zapomínám si tam ručník. Tou druhou je, proč se otáčím tady k pianu, vysvětlením je, že já jsem jako dítě měla asi dvaatřicetkrát píchlé ucho, takže jsem vlastně hluchá a na tom pianu mám položený mobilní telefon a v něm ladičku,“ rozesmála publikum Kristina Vocetková.

„No to slyším prvně, že jsi hluchá, tak to bude možná dneska náš poslední koncert,“ smečoval její hudební parťák. Oba ještě před poslední skladbou slíbili hudební dezert. „No možná budou dva,“ usmála se Kristina, ale Matouš varoval před přejídáním.

Nakonec samozřejmě zahráli miniatury dvě – tou první byla Dvořákova Humoreska, kterou zase zlehčily odkazy na televizní reklamu na pečící tuk, a druhou pak předělávka filmové melodie ze snímku Podraz. „Byli jsme tu úplně nadšeni, nejen z toho, kolik sem chodí lidí, ale z toho, jak reagovali a jak byli vnímaví, opravdu perfektní publikum,“ chválili oba po vystoupení.

I další koncert z letošní nabídky se bude týkat violoncella, tentokrát v úterý 19. listopadu dorazí hvězda tohoto nástroje Jiří Bárta, kterého doprovodí klavíristka Terezie Fialová.