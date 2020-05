/FOTOGALERIE/ Poslední hudební tóny zazněly v Městském společenském domě v Kolíně v podání kapely Arakain v pátek 6. března, druhý den pak děti tleskaly pohádce Smejko a Tanculienka, další naplánovaný program už ukončila opatření proti šíření koronaviru. Až předposlední květnový čtvrtek se muzika opět vrátila, ne ale přímo do vnitřních prostor, ale na terasy za společenský dům.

Z koncertu zpěvačky Diva Baara na terasách za Městským společenským domem v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Takhle jsme to měli dlouhodobě naplánované, jen jsme se vrátili do programu,“ zaznělo už před časem od vedení zařízení. Tím, kdo do historie vstoupí jako první pokoronavirový interpret v celém Kolíně, bude navždy zapsaná Bára Vaculíková se svým hudebním projektem Diva Baara.