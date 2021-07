„Není to náhrada za Kmochův Kolín, ten je nenahraditelný a doufáme, že příští rok se na něm už všichni společně sejdeme,“ řekl krátce po šestnácté hodině z pódia starosta města Michael Kašpar. V té době ale věrní fanoušci, kteří přišli už ve dvě hodiny po poledni, měli v uších a očích již dva hudební zážitky.

Úvodní programová půlhodinka patřila Dechovému orchestru Základní umělecké školy Horní Počernice vedeného kolínskou dirigentkou Lucii Rapčákovou a mladí muzikanti sáhli i k předělávkám rockových skladeb jako Shut Up and Dance od amerických Walk the Moon či legendárních Deep Purple a jejich skladbě Soldier of Fortune v tuzemsku proslavené jako Šípková Růženka Jiřím Schelingerem, tady ji zazpíval Lukáš Lázňovský.

Deep Purple zaujali i muzikanty z následujícího Dechového orchestru Základní umělecké školy z Chlumce nad Cidlinou, kteří touto hymnickou skladbou s nesmrtelným kytarovým riffem provedeným samozřejmě v dechové úpravě svoje hodinové vystoupení ukončili. Než k tomu ale došlo, zahráli Rozmarnou polku i pochodovou lidovou a téměř vlastní hymnu Ten chlumecký zámek a na pomoc si přizvali mažoretky Střípky Olešnice.

Slavnostní zahájení celé akce se uskutečnilo před koncertem Městské hudby Františka Kmocha, jejíž muzikanti se premiérově představili ve zbrusu nových uniformách ušitých podle návrhu módního návrháře Česlava Jaroše a jakoby přehlídkové molo si vyzkoušeli dirigent Miloslav Bulín a flétnistka Jana Havlíková. Zaplněné Karlovo náměstí, kde se koncert odehrával, pak pozdravilo kompletní vedení města, tedy starosta Michael Kašpar i jeho zástupci Iveta Mikšíková a Michal Najbrt.

Velký dechový orchestr svůj koncert odstartoval pochopitelně Kmochovým sokolským pochodem Hoj vzhůru, od skladatele, který dal kapele jméno, zazněla ještě Na motoru a v závěru pochopitelně místní hymna Kolíne, Kolíne, kterou si zapívali nejen sólisté kapely Věra Chmelařová, Johanka Jeřábková a Václav Libich, ale celou akci vtipně a pohotově moderující Petr Vondráček.

Mezi ně se vešla i třeba směs melodií ze světových filmů, domácí kinematografii reprezentoval snímek Byl jednou jeden polda se sólem na barytonsaxofon Pavla Holce, mimo orchestr opravdu sloužícím policistou. Některé skladby doprovodily kolínské mažoretky Srdíčko s kolegyněmi z Přelouče vedené nestárnoucí Jarmilou Pavlíčkovou již třicet let.

Sílu malé dechovky předvedla vzápětí Starostova dvanáctka s opět Věrou Chmelařovou a Josefem Homolou za mikrofonem a nestárnoucí melodie od Ladislav Kubeše, Karla Valdaufa či Josefa Vejvody zvedly některé páry k tanci, obzvlášť členy Klubu přátel Františka Kmocha, jehož tajemnice Hana Zrůstová koncertem této oblíbené party provázela.

Kapela Březovanka se po mnoha letech hraní na plesech a zábavách nyní věnuje jen koncertní činnosti a se třemi personami za mikrofony, charismatickým moderátorem a především s kapelníkem Jiřím Vojtěchem aranžujícím většinu známých skladeb a hrajícím na tubu předvedli hudební smršť moderní dechové hudby se skladbami jako Falešná frajárka, Spadl lístek či Dva kováři. To už se pomalu skladba publika měnila a židličky zaplnili milovníci jiného stylu muziky.

Kutnohorský orchestr Jaroslava Ježka opět se sólistkou Johankou Jeřábkovou a Jiřím Fidlerem a několika rockery v obsazení ponořil stmívající se náměstí do nálady první republiky s tklivými houslemi a šlágry Jen pro ten dnešní den, Peníze z nebe či Šaty dělaj člověka.

Hudební tečku pak obstaral místní velice populární Kolínský Big Band s hostem Petrem Vondráčkem, který si s ním zazpíval třeba hit Je nebezpečné dotýkat se hvězd v duu s Johankou Jeřábkovou, která si ten den do třetí kapely oblékla třetí kostým, tentokrát žluté šaty ladící s kolegou za mikrofonem Petrem Konývkou.

Špičkové instrumentální i pěvecké výkony, host Petr Vondráček i za klávesami, rokenrol, blues i jódlování – to bylo definitivní rozloučení za devítihodinovým hudebním programem do kterého se vešla i ukázka umění místních tanečnic CrossDance. Tak snad za rok naostro ve vícedenním programu!