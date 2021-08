Šťastnou ruku měli tentokrát pořadatelé z odboru školství, kultury a sportu městského úřadu, kteří organizují pravidelné Kolínské kulturní léto, jehož součástí je i Charifest na Kmochově ostrově. I na něj je, stejně jako na všechny akce Kolínského kulturního léta, vstup zdarma. Návštěvníci ale mají možnost přispět místní farní charitě do kasičky či si zakoupit některé její výrobky.

Charifest na kolínském Kmochově ostrově. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Na pódiu vedle altánku vystoupily dvě kapely, místní The Countries a především legendární Hop Trop, trojice muzikantů, kteří spolu hrají už čtyřicet let. Právě jejich nesmrtelné hity zřejmě přilákaly zatím nejvíce lidí v historii konání těchto akcí. „Jezdím sem už deset let, ale tolik lidí tu nepamatuji, dnes jsme museli vybalit narychlo ještě jednu pípu,“ dělil se o zkušenost Karel Biško z jednoho ze stánku nabízejících občerstvení.