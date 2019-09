Pár minut po dvacáté hodině mini festival otevřela kapela Argos, která se v pozměněné sestavě dala po letech zase dohromady poté, co se kdysi rozpadla a část členů přešla do pečeckého Telegrafu. Zatímco v Argosu, který měl pod pódiem své fanoušky a potěšil je skladbami jako Nezvaná návštěva či Jen si běž, Ondra Marek nejen zpívá, ale také hraje na kytaru, v následujícím Roxoru má na starosti výhradně zpěv.

Roxor je rovněž kapelou, která vstala z popela po letité přestávce, o to víc je o ní ale nyní slyšet, vlastním nákladem natočila a vydala vinylové i CD dvojalbum a hraje na mnoha festivalech napříč celou republikou. V hodinovém setu se kapela prošla svými hity od úvodní Správnej směr přes Příšeru Baskervilskou či Šaška a královnu až po závěrečné vyznání metalové hudbě Metal Heart, to už si s kapelou zpíval celý sál.

Telegraf je rovněž legendou hrající téměř čtyři desítky let, tentokrát byl v sestavě oslabený o nemocného zpívajícího klávesistu Viktora Szitu, několik písniček zazpívala Adéla Brabencová, především se ale, k velké radosti fanoušků, opět vrátil Ondra Marek. Ten s Telegrafem zpíval právě v době před Roxorem, teď už se mu ale kapela pojmenovaná po krouceném železe rozjela tak, že na Telegraf nezbývá čas. O to větší událost to tedy ten večer byla a užívali si ji všichni – samozřejmě fanoušci, samotný Ondra, který zpíval, skákal, dával mikrofon k ústům příznivcům v prvních řadách a mlátil do činelů i zpěvák Telegrafu Petr Bašus, který měl po letech vedle sebe zase dávného parťáka. Pochopitelně došlo na největší hity Křídla andělů a Potulný hráči, které si zpívali úplně všichni, na Jahody mražený coby sbor přikvačili další muzikanti Roxoru.

A to se ještě zdaleka nekončilo – půl hodiny po půlnoci před pořád ještě slušně zaplněný sál nastoupila kapela, která v Kolíně hraje minimálně, a to čáslavský Punc. Zpěvák s jedním z nejlepších hlasů v republice Luboš Brener, kolínský kytarista Milan Liga a bubeník Jirka Böhm, který zapůjčil svoji bicí soupravu všem kapelám a sám hrál ještě v Argosu, zahráli novější písničky, i ty ze zlatého fondu kapely z časů, kdy ještě klávesy a baskytara nezněly jen ze samplů, pamětníky pak potěšil největší hit Sailo. Pro kolínské publikum ale Luboš zavzpomínal i na další kapely, ve kterých působil a které jsou místním fanouškům bližší – Klaxon a Benefit, od něhož zazněly pohádková Ježibaba a Máme den.

„Tancovačky mají v Polabí i v Kolíně velkou tradici, spousty lidí na nich vyrůstali a my jim tady u nás dávali vždycky příležitost. Pod názvem Zábavka Fest bychom chtěli organizovat podobné akce každý rok, těch kapel je nejen tady v regionu velké množství. A podobné vzájemné podpory a návraty, jako se letos podařily s Ondrou Markem, jsou jen tou pověstnou třešničkou na bigbítovém dortu,“ shrnuli organizátoři z Městského společenského domu. Fanoušci klasické tancovačky se tedy i v budoucnu mají v Kolíně na co těšit.