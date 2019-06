Garage Fest roztančí fanoušky tvrdší muziky, nabídne pivo i veganské dobroty

Kolín - Rozmanité hudební styly, punkové kapely, dobré pivo i veganské dobroty, to bude již desátý Garage Fest, který se koná v kolínské cihelně 8. června od 11 hodin. Undergroundový festival je nekomerční, a afterpárty se po desáté hodině přesune do Baru Pod Hodinama. Jak potvrdil pořadatel Honza Dousek, návštěvníci se mají na co těšit.

Na našlapané akci vystoupí přes patnáct kapel, které jsou vypsány níže. To vše doplní chutné pivo, cider i stánky s dobrotami. „Na čepu bude výčepní jedenáctka z pivovaru Rozhozec a speciál z jednoho nejmenovaného pivovaru, kolínská limonáda, cider a čaje od čajových znalců. Na výběr bude taky něco k snědku, a to z několika veganských jídel,“ potvrdil Honza Dousek, který zde zároveň vystoupí se svou kapelou. „Na místě budou stánky s distrem, tudíž s tričkami, hudebními nosiči, knihami atd… K prodeji budou také trika a tašky s potiskem loga letošího Garagefestu,“ doplnil. Garage Fest není jentak ledajakou hudební akcí, má i svou skrytou podstatu. „Chtěli jsme nějakým způsobem vytvořit nemainstreamovou, nekomerční a zkrátka DIY undergroundovou scénu, která v té době v Kolíně sice byla, ale jaksi nejednotná a možná i pomalu umírající. S touhle akcí se sjednotila spousta kapel, které zkoušely nejen v garážích v cihelně,“ vylíčil Honza Dousek. Díky tomu se spojila parta nadaných muzikantů, kteří svým fanouškům přináší garážový festival každý rok. „Na festivalu nejsou žádné reklamy, ani jiné komerční propagace a s dobrovolným vstupným tak chceme ukázat, že to jde i jinak, než na většině festivalů, ať už v okolí Kolína, tak v celé v České republice,“ popsal Honza Dousek. OBRAZEM: Michal David rozezpíval publikum v zapadajícím slunci Přečíst článek › První „pilotní“ ročník se konal už v roce 2012 jako menší party v garážích. „Tou dobou jsme tam zkoušeli, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou menší párty a pozveme pár spřízněných kapel. Tenkrát se to jmenovalo Punk in garage a hrály tam asi tři kapely. Pak se nějak jamovalo. Popravdě k nápadu Garagefest mě inspiroval až kamarád, který pořádal v Týnci nad Labem festival s názvem Čeroký fest a kterého to náhodou v garáži napadlo,“ dodává k začátkům festivalu Honza Dousek. Parta mladých lidí se pravidelně stará o hudební nášup i kulturní vyžití v Kolíně. Během konání Garage Festu je ale neminuly i nechtěné problémy. „Předminulý rok jsme museli v rychlosti jeden ročník přesunout z garáží do Baru Pod Hodinama, kde to pak celé proběhlo. Nejmenovaní lidé (víme, o koho jde) se snažili tak dlouho, až se jim podařilo zatlačit na úřady a festival nám město nedovolilo uspořádat. Následně jsme přišli i o garáž,“ potvrdil Honza. A na jaké kapely se můžete těšit? Honza Dousek na závěr vylíčil přehled kapel, i jejich styly. Cheers 'n' Box Mladá čtveřice pankáčů nám ukáže, jak se hraje punkrock v placce obehnaný panelákama jménem Pardubice! Tom77 Od hory Říp k nám přijede zahrát několik písní o životě tento potulný punkový písničkář. Můžete ho znát jako kytaristu z kapely Louty a autora několika písní kapely Houba. SLUF Dívčí folk punkové trio sjíždí z o něco vyšších hor, a to z Alp v okolí Salzburku. Zahrají tak líbezné písně, který z hlavy nejdou jentak dostat a ze kterých budete mít husí kůži ještě v pondělí! Decibelo Retardo Banda načichlá smradem z pražskejch zpocenejch sklepů vylejzá ven, aby zahrála pecky kombinující prvky grunge, punku a hardcoru. Lesson TO BE Learned V horách jižního Rakouska, přesněji v provincii Korutany, se rozléhají zvuky tohohle parádního skatepunku! Kluci jsou mistři v dělání párty a budou poprvé v Čechách, kam se těší (nejen) na levný pivo! Přestože se hrály Létohrátky, divadelní jeviště zaplnily desítky tučňáků Přečíst článek › Blank Out Místní parta a jedni z pořadatelů týhle mecheche. Není co představovat, asi jen to, že na Garage festu už snad zahrají set v nové pozměněné sestavě - Garážovej stát. Vychcaný knedlíky Tyhle hulváti z Prahy rozdávající nenávist zdarma, hrají čím dál tím rychlejší rokenrol. Zkrátka FREE HATE - rychle a sprostě! Průmyslová Smrt A ještě rychleji! Průmyslovka z Jihlavy vás unese na vlnu brutálně zběsilého fastcoru s politicky zaměřenými texty! KriminalRoman Další místňáci, kteří nesmí chybět na žádném ročníku GF. Uslyšíte zajímavý mix stoner rocku, funky a čert ví čeho ještě…Pro tuhle kapelu nenajdeš žádnou škatulku. Momentálně jediná kapela hrající v garážích v cihelně! GARÁŽOVEJ STÁT Kazisvět Kriminály následují tyhle garážovci a následníci trůnu císaře Kazisvěta, který zanechaj náčiní a vylezou ze svejch skrýší. Punk Floid Punková stálice, kráčející napříč českou scénou již dvacátým rokem přijede v nové sestavě zapět svým fanouškům. Chandra Nová sebranka známých obličejů z Kolína, hrající emotivní post metal, z jehož ponurých tónů běhá mráz po zádech. Zde bude následovat HROMADNÝ PŘESUN NA AFTERPARTY DO BAR Pod Hodinama (cca 20 minut chůze). Píča Legenda pražského podsvětí okolo Jirky Popela, která zahraje své notoricky známé vypalovačky. Ficken Leben Pravděpodobně poslední (??) vystoupení před pauzou, tak si skočte do kotle taky trochu zamíchat a zapogovat.. Mahoney Již třetí kapela v lineupu, která přijede z Rakouska a to z Innsbrucku…Sirovej, uřvanej ale přitom celkem melodickej punkrock, který nenechá své posluchače v klidu. Padme Kluci z tureckého Istanbulu se s tím nepářou. Parádní punkrockovou jízdou se tvrdě opíraj (nejen) do turecký vlády, která je čím dál více šílenější. K celostátnímu happeningu se přidala škola z Peček Přečíst článek ›

