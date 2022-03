Jeho tvorbu přiblížil v úvodní řeči Ivo Mader. „Je to můj otčím,“ vysvětlil svoji přítomnost. Další příbuzní již zemřelého autora tvořili i značnou část přítomných a zároveň se starali o pohodu a občerstvení těch ostatních.

OBRAZEM: Grafik Karel Demel věnoval tři obrazy válkou zasažené Ukrajině

„Dětství a mládí prožil v Praze, ale v době válečné již žil v Kolíně, zaměstnaný byl v tehdejších tiskárnách, v Bajerce. Maloval otevřenou polabskou krajinu, vytvořil i soubor městských pohlednic, které se v té době staly symbolem Kolína,“ prozradil kromě mnoha dalších encyklopedických dat Ivo Mader.

Vladimír Ringes maloval nejen Polabí, ale i jižní Čechy, jeho obrazy jsou umístěny ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Středočeské galerie v Praze, a samozřejmě i v Regionálním muzeu Kolín a mnoha dalších.

O hudební ozvláštnění vernisáže se postaraly žačky klavírního odboru školy, které postupně zahrály skladby Kouzelné zrcátko, Sovatina, Pro Elišku a Španělské rytmy.

Výstavu je možné zhlédnout do 20. dubna, a to především ve všední dny od desáté do osmnácté hodiny.