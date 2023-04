/FOTOGALERIE/ Další výstava se v úterý odpoledne otevřela v Galerii města Kolína nacházející se v podkroví Městského divadla Kolín. Nejen obrazy ji pod názvem LX/Mezi obrazem a zvukem zaplnil šedesátiletý Milan Guštar. Výstava je k vidění až do 17. června.

Výstava Milana Guštara v Galerii města Kolína. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

„Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovým a vizuálním uměním, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou,“ představil v úvodu své řeči autora kurátor zdejších výstav Aleš Rezler. Ten také připomněl jeho pověst nadaného matematika, kterou potvrdilo několik přítomných spolužáků z kolínského gymnázia.

„Autorova tvorba se zcela vymyká běžným měřítkům. Od roku 1987 vytváří performance, zvukové instalace, interaktivní zvukové pole, spolupracuje na filmových festivalech a mimo to tvoří i s dalšími umělci,“ dodal Rezler. I proto v sále visel třeba na první pohled čistý, bílý obraz, který ale v sobě skrýval právě hudební poselství. Kromě něho to byly ale i fotografie či množiny matematických sdělení. „Koncept výstavy XL představuje konglomerát nejrůznějších myšlenkových postupů a přístupů, sestává z výběrů prací, které zahrnují časový úsek let 1993 – 2023,“ uzavřel Rezler.