FOTO: Zpěvačka kapely The Infamous Her odzpívala Revolution v ukrajinské vlajce

Na českém turné se ve čtvrtek 21. dubna v sále Městského společenského domu v Kolíně zastavila americká kapela The Infamous Her v čele s charismatickou zpěvačkou Monique Staffile. Parta zkušených muzikantů nadchla přítomné fanoušky především vlastní tvorbou, v popřestávkové a z klipu známé skladbě Revolution si muzikanti nasadili na ústa šátky a zpěvačka se zahalila do žlutomodré ukrajinské vlajky, což přítomné obecenstvo kvitovalo s nadšením.

Kapela The Infamous Her se zpěvačkou Monique Staffile vystoupila v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Došlo i na sérii převzatých skladeb, před níž zpěvačka vyzvala přítomné k tanci a konečně se zaplnil i prostor před pódiem. Nepříliš početné, ale o to víc nadšené, publikum si v závěru koncertu vytleskalo ještě dva přídavky. „Tak Jimi Hendrix začal hrát na bicí,“ vtipkoval jeden z fanoušků s odkazem na podobu bubeníka a legendárního kytaristy. OBRAZEM: Plameny a metalová rodina. Dymytry zaplnili kolínský společenský dům „Bezvadná muzika a sympatičtí lidé,“ hodnotil při odchodu ze sálu místní muzikant Jiří Popel, který coby člověk žijící dlouhá léta v Americe zapředl s muzikanty jako jeden z mála přítomných hovor. Ale společné fotky, autogramy či trička si odnášela většina přítomných.