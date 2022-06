„Původně jsem to psal pro neherce, ale když tihle dva přijali nabídku, byl jsem nadšený. Pan Krobot má v sobě tu naštvanost a dohromady jim to fungovalo,“ řekl režisér, který scénář psal tři roky a na celém filmu strávil pět let.

Odměnou mu už teď je účast na festivalu Berlinale v Berlíně. „Přihlásili jsme jej, přijel jejich zástupce a z filmu byl nadšený. Takže snímek teď cestuje po všech možných festivalech a já jezdím i na některé projekce. A v té cizině, když bavím s místními, tak říkají, že to je u nich podobné,“ dodal Rybanský.

Film se zabývá úsměvným pohledem na terorismus. „Inspirovala mě událost z roku 2017, kdy někdo najel dodávkou do lidí, ale teď se to stalo nedávno znovu, jen zatím nevědí, jestli to byl teroristický akt nebo nehoda. A mě začalo zajímat, jak by to vypadalo, kdyby se to stalo u nás v nějakém co nejmenším místě. V závěru se kácí strom, který u nás porazil na železniční trať Jaromír Balda, první člověk odsouzený za terorismus, ale tímhle jsem se neinspiroval. Náš film je hodně někde jinde,“ vysvětlil režisér.

Vzhledem k ne zatím velké domácí reklamě snímku dorazilo do kolínského kina jen pár desítek diváků, ale o to více kladli režisérovi zajímavé otázky. Ten tak třeba prozradil, jak obtížné bylo najít malou obec s kašnou, že nakonec točili v zimních měsících či odpovídal na otázku, čím se asi tak živí Standa v podání Isteníka.

„Dobrovolné hasiče mám v úctě,“ vyvrátil Adam Kolman Rybanský případné protesty členů těchto spolků, jako tomu bylo kdysi v případě Formanova snímku Hoří má panenko.