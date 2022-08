Po půlhodinové přestávce kvůli nevlídnému počasí vystoupil Aleš Brichta, který svůj pěvecký blok odstartoval písničkou Nemám, následoval song Dávno, který nazpíval s Blankou Šrůmovou.

PODÍVEJTE SE: Rocková legenda Telegraf oslavila na zastávce v Radimi 45 let

"V životě mě nenapadlo, když jsem si to jako malej smrad kolem třinácti let brnkal na kytaru, že to někdy budu hrát na pódiu," řekl Aleš Brichta před písničkou Barák na odstřel. Následovaly písničky jako Výlet do bájí, Díky za každý den, Ráno ve dveřích Armády spásy, Když po tobě jdou, Lidi jsou lidi, Ztráty a nálezy, Dívka s perlami ve vlasech, Jsem prý blázen jen. Na závěr Aleš představil členy svého tria a rozloučil se písní Nechte vlajky vlát. Po skandování fanoušků o přídavek zazněla skladba Červená, modrá, bílá.

Následovalo krátké přestavění pódia, na kterém poté vystoupil Kolínský výběr, jež se skládá z členů různých kapel. Zpívá Petr Bašus, který je frontman kapely Telegraf, z níž je také kytarista Jiří Lacina. Josef IX. si v tomto uskupení zahrál na bicí. Začali písničkou od skupiny Olympic Osmý den, dále přešli k táboráku se songem Jesse James. Pokračovali Bednou od whisky či písničkou Loď Jam Bee.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.