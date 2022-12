Roli avizovaného hosta odehrála písničkářka Eva „Blondýna“ Suková, která bavila písničkami, recitovanými básničkami i průvodním slovem. „Přišla jsem sem a vešla do sklepa, kde nějaké holky tančily aerobik, tak jsem si řekla, že tady to asi nebude, vyšla o dvě patra výš a tam jiné holky na stejnou písničku tančily také aerobik,“ uvedla čerstvou historkou svoji písničku o tomto cvičení, jen trénující místní hip hopové skupiny by se při zařazení do této škatulky asi mírně durdily.