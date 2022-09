„U nás to naštěstí není problém, máme malý sál, který je pro podobné akce uspořádaný, ale je to škoda, protože ty koncerty připravujeme s tím, že se uskuteční právě venku,“ shrnuli pracovníci Městského společenského domu v Kolíně.

No, ale nedalo se nic dělat a Jan Holeček a Pavel Marcel, oba kytaristé, Holeček navíc osobitý a výborný zpěvák, nakonec s nástroji zasedli v komorním sále. Jejich repertoár, který potěší především hudební fajnšmekry, je složený jak z několika vlastních, tak i převzatých skladeb. Jenže i ty převzaté jsou lahůdkami.

Zahráli třeba písničku Personal Jesus od kapely Depeche Mode, kterou povětšinou bigbíťáci pohrdali, ovšem ve verzi od country muzikanta Johny Cashe. Aplaus sklidil i song Hert of Gold z repertoáru zpěváka Neil Younga, kterou u nás proslavil jak Jiří Schelinger, tak Petr Kalandra. Došlo i na vlastní tvorbu, třeba písničku Circules z jejich společné debutové desky Light Up Your Fire.

Foto: Saša Niklíčková nakonec hrála a zpívala v komorním sále společenského domu

Kytarista Pavel Marcel, kterého rockoví fanoušci znají z kapely Pumpa, nebo teď z uskupení Framus Five, kde nahradil zemřelého Luboše Andršta, ale Evropu brázdil i s jižanskou partou Skinny Molly, občas vzal do ruky i banjo a k němu si vždy nasadil na hlavu i klobouk. „Když mám na hlavě klobouk, tak to banjo ladí,“ smál se.

Nepříliš diváků, mezi nimiž byli dva, kteří dorazili až z Pardubic, si vytleskalo ještě jeden přídavek a pak už byl čas na prodej CD, vinylů, autogramy i společné focení.

