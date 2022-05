FOTO: Kolínský Majáles pokračoval Klubovou nocí odehrávající se v novém prostoru

Od odpoledních až do časných ranních hodin se střídal program Klubové noci v rámci letošního Kolínského Majálesu, kterou její organizátoři situovali do nově otevřených prostor v areálu bývalé prádelny Kolinea. Ty jsou zatím upraveny jen provizorně, takže třeba záchody fungovaly jen mobilní na dvoře, takže ze sálu ve druhém patře to byl docela sportovní výkon.

Z Klubové noci v rámci programu Kolínského Majálesu v areálu bývalé prádelny Kolinea. | Foto: Zdeněk Hejduk