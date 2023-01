Foto: Do nového roku zvesela. V knihovně vystavil kreslené vtipy Luboš Drastil

Už několik let otevírá novou výstavní sezonu v Městské knihovně v Kolíně expozice nějakého tuzemského humoristy, a to pod společným názvem Do nového roku zvesela. Jejich garantem je polovina kolínského autorského dua kreslených vtipů NOS Jaroslav Skoupý, který tentokrát pozval Luboše Drastila.

V kolínské knihovně opět vstoupili do nového roku zvesela. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk