Publikum, které tentokrát dorazilo, prostory baru v podobném složení nepamatují, pro některé to byla návštěvnická premiéra. A spíše jako by někdo posunul čas a vrátil jej do devadesátých let a doby legendární štítarské hospody La France, přišlo i mnoho Popelových vrstevníků a kamarádů.

Podívejte se: Sobotní večer v kolínském společenském domě patřil skupině Harlej

S přestávkou kapela odehrála šestnáct skladeb včetně největších hitů jako už jmenovaný Jirous, Bobby Brown, Holky s velkou prdelí bodující kdysi v anketě hudebního časopisu, Zatoulaná kočka nebo Tři malá prasátka, který Jiří Popel přehodil v pořadí, aby si svůj nejoblíbenější užila i jeho dcera, jež musela hned po začátku koncertu odejít. K podařené akci přispěla i probíhající ochutnávka vína.