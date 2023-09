/FOTOGALERIE/ Podle přezdívek v minulosti prvoligových fotbalistů Švanci a Zelí pojmenovali svoji show Petr Švancara a Luděk Zelenka. Do kolínského městského společenského domu si coby hosty pozvali herce a kolínského rodáka Michala Novotného a zpěvačku, herečku a závodnici či tanečnici Olgu Lounovou.

Talk-show v kolínském Městském společenském domě. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Režii pořadu měl na starosti Luděk Zelenka, který ze svého notebooku promítal na plátno fotografie, na které hosté reagovali. První věty zazněly na adresu Kolína, Petr Švancara sice nevěděl, jaká řeka městem protéká, ale několikrát se do něj navezl kvůli totální silniční zácpě, kterou to odpoledne způsobily dvě nehody. Ke konci pořadu už to Kolíňák Novotný nevydržel: „Prosím vás, je tady někdo, kdo teď projížděl Brnem? To je něco strašného, v té hrozné díře a ty tady budeš něco vykládat o jedné kolínské silniční zácpě, navíc kvůli nehodám,“ pobavil přítomné Novotný.

Kdo měl zájem, mohl se na závěr se všemi protagonisty na pódiu vyfotit.Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

S Brňákem Švancarou se navíc dobře znají, občas totiž hostuje v improvizačním pořadu Partička, o něm pak pohovořili oba. Fotbalista diváky bavil vzpomínkami, zážitky i historkami z jeho účasti na ostrovní show Survivor a to včetně intimních detailů třeba s vyměšováním do moře. Dalším zdrojem humoru byly Zelenkou vybrané fotografie třeba Novotného ve spodním ženském prádle z jedné divadelní hry, nebo ty z inscenace Donaha, což bylo také tématem řady lechtivých historek.

Olga Lounová zase v jiném stavu nafotila titulní stránku do pánského magazínu Playboy. „Maminka mi říkala, ať nic neukazuji, že je na to vždycky dost času, ale že už to potom třeba nebude chtít nikdo vidět, to už nedodala,“ rozesmála publikum zpěvačka, která dorazila i s partnerem a dcerou, kterou v šatně kojila. Na zveřejněné telefonní číslo mohli přítomní psát formou SMS dotazy, z nichž Zelenka některé přečetl, Michal Novotný lahví vína odměnil bývalého spolužáka, který se ptal na jeho přezdívku na základní škole.

„Byl to Kořen, myslím,“ vzpomněl si herec. „Kdy jsem byl naposledy v bordelu? To už je desítky let, opravdu, já bych to přiznal. Ale tam je to fajn, za dva tisíce čtyři sta tě má ráda, a ještě ti řekne, že jsi nejlepším fotbalistou. A když připlatíš, tak i hokejistou,“ odpověděl na další otázku Petr Švancara a rozesmál sál. Na úplný závěr rozdal divákům v prvních řadách obložené chlebíčky a sponzorské pivo a každý, kdo měl zájem, se mohl se všemi protagonisty na pódiu vyfotit.