„Pořádal jsem v Kolíně festivaly Jižanské noci, kolega Vojta Klouček s jiným partnerem zase bluesové přehlídky a díky tomu, že jsme se potkali a oba festivaly spojili, vlastně Vojta zachránil oba a za to mu patří dík,“ vyznal se Dališ. Jeho bývalý společník, který s pořádáním skončil ze zdravotních důvodů, na chvíli náměstí navštívil a festivalovou atmosféru si vychutnal.

PODÍVEJTE SE: Ve společenském domě tentokrát skákali králíci a mluvili papoušci

Jestliže loňském jubilejnímu festivalu vyčítali někteří fanoušci v jeho programu převahu jižanské muziky, letos tomu bylo přesně naopak. Hned první účinkující měl žánr blues přímo v názvu – PBK Blues přijeli z Havířova se zpěvačkou, nechyběla foukací harmonika a některé texty v polštině, jako třeba Co sie stalo kwiatom či Posla bym za tobom, nechyběla ani předělávka slavné Cocaine z repertoáru J.J. Calea u nás proslavenou Petrem Kalandrou.

Teprve druhý živý koncert v kariéře absolvovala v Kolíně kapela Holeček & Marcel Project. Jedná se ale o zkušené muzikanty, klávesistu a hráče na hammondovy varhany Jana Holečka a kytaristu Pavla Marcela, které tentokrát na pódiu mimo jiné doprovodil i bubeník Jiří „Zelí“ Zelenka a jejich set patřil rozhodně k tomu nejlepšímu na náměstí a možná i celého festivalu. Kapela hrála jak své, tak převzaté písničky jako třeba Personal Jesus z repertoáru Depeche Mode, ovšem v perfektních osobitých aranžmá. Holeček střídal klávesy s kytarou, Marcel občas sáhl i po banju. Na foukací harmoniku si s nimi zahrál i Matěj Ptaszek hostující na jejich nedávno vydané desce.

Dvojice holandských muzikantů Leif De Leeuw & Sem Jansen zahrála s akustickými kytarami světový repertoár a pozvala tím na večer, kde se představili s celou kapelou. Tam hrál i klávesista Tomáš Homuta z Mělníka. Na rozpálené náměstí si ale pozval zpěvačku Vlaďku Svobodovou a hráče na saxofony a cajon Davida Fárka. Homuta později ještě s kytaristou vyplňovali muzikou přestávky na proměnu aparatury ve velkém sále, když hráli ve foyeru společenského domu.

Zde v osmnáct hodin program zahájil místostarosta Kolína Michal Najbrt. „Je to po Kmochově Kolínu další významná alce v kolínském kulturním dění,“ prohlásil na úvod, Mierva pak kvitoval finanční městskou pomoc. Písničkář Bužma byl vloni jediným bluesovým festivalovým zástupcem, letos se spojil s hráčem na foukací harmoniky a osobitým zpěvákem Matějem Ptaszekem a společně připomněli i legendární Hoochie Coochie Man. „Když jsem to naposledy hrál v Columbii s tamní kapelou, tak tam za pár dní spadnul granát. Tak jsem zvědavý, co se stane tady,“ vtipkoval zpěvák. A kromě jiného i cestovatel, který po koncertě prodal všechny své cestovatelské knížky, jež měl s sebou. Pak už přišly chvíle pro zahraniční a špičkové kapely. Řečtí SoundtrucK zahráli našláplý jižanský rock se dvěma kytarami, holandští Leif De Leeuw Band pak spojili ve svém koncertu všechny hudební vlivy korunované perfektními instrumentálními výkony, opět s nádherným zvukem hammondek a přehrávající především skladby již neexistující americké skupiny The Allman Brothers Band. Definitivní tečku obstarala brněnská kapela Tom Jegr & Gang vracející se opět k blues, ale k tomu tvrdšímu a s českými texty z pera frontmana a kytaristy podle něhož je seskupení pojmenováno.

PODÍVEJTE SE: U Kolína se odehrála rekonstrukce historické bitvy Válka růží

Obrovskou spokojenost s letošním ročníkem neskrýval hlavní organizátor Mierva hned po doznění posledního taktu. „Nevzpomínám si, že bych někdy v minulosti měl hned po ukončení akce pocit, že to bylo doposud to nejlepší, co jsme tady v Kolíně měli. Dnes jsem ten pocit měl. A to nejen pro totální hudební zážitek z vystoupení holandského Leif De Leeuw Badu, který předvedl světovou extra třídu. Všichni hráli jinak, než kdokoliv druhý, a tak byl program pestrý, že si každý musel vybrat a být spokojený,“ byl nadšený Dališ.

„Vedle Holanďanů bych ještě chtěl vyzdvihnou řecké SoundtrucK a z naší domácí scény teprve druhé živé koncertní představení rockové sestavy uskupení Holeček & Marcel Project. Tihle tři asi tak nějak převyšovali ostatní, ale na druhou stranu nikdo nebyl nějak výrazně slabý. Všem to šlapalo neuvěřitelně,“ dodal ještě.

Laťka pro příští ročník je tedy hodně vysoko, ale třeba vyjde účast špičkové jižanské kapely Skinny Molly, jejíž muzikanti měli zahrát už letos, ale nakonec do Evropy vůbec nevyrazili.