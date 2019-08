/FOTOGALERIE/ Osmička rockových a často tancovačkových kapel zahrála v sobotu 10. srpna v malé vesničce Třtěnice na již čtvrtém ročníku festivalu nazvaném Rockové Třtěnice.

Areál se pyšní kompletním zastřešením, což se při letošním celodenním dešti ukázalo jako ohromná výhoda, v suchu byli nejen muzikanti, ale i fanoušci. Některé z nich zvedl ze židlí již pečecký Argos, který přesně v patnáct hodin celý jedenáctihodinový hudební maraton zahájil. Zpěvák Ondra Marek, známý též z kapel Roxor či Telegraf, pozval na taneční parket i letitým hitem Křídla andělů, který si z Argosu kdysi přinesl právě do Telegrafu. „A to byl původně ploužák,“ smál se poté, co refrén odzpívali fanoušci za něj.