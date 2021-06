Akce tak velkých rozměrů se musí chystat dlouho dopředu. Orchestry ale kvůli pandemii nemohly zkoušet, navíc řada z nich jsou soubory škol, kde ještě nedávno platila přísná protiepidemická opatření. Příznivci muziky ale o své alespoň z části nepřijdou.

Město připravilo náhradní program, který bude samozřejmě menší, nezúčastní se zahraniční orchestry, nebude ani známé klání mažoretek, ale duch festivalu tento zkrácený program v mnohém ponese. První vlastností je fakt, že se bude jednat o megakoncert nejen pro milovníky dechového žánru. Druhou pak je to, že vstup bude zdarma.

„Jedná se o první kulturní akci, kterou pořádáme, uskuteční se 26. června a nese název Hudba se vrací do Kolína. Je to koncert, který by měl alespoň trochu nahradit Kmochův Kolín, jednodenní koncert od 13 do 22 hodin,“ potvrdila místostarostka Iveta Mikšíková.

Město oslovilo místní orchestry a orchestry z okolí. Programem bude provázet moderátor, hudebník a herec Petr Vondráček. „Vše samozřejmě proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření,“ připomněla místostarostka.

Na Karlově náměstí vystoupí Městská hudba Františka Kmocha, která navíc poprvé slavnostně předvede nové uniformy. Chybět nebude Kolínský Bing Band s hostem Petrem Vondráčkem, Orchestr Jaroslava Ježka, Dechový orchestr Základní umělecké školy Horní Počernice, Dechový orchestr Chlumec nad Cidlinou, Březovanka a Starostova dvanáctka.

První ročník Kmochova Kolína se uskutečnil v roce 1962. Od té doby má prakticky nepřetržitou každoroční tradici s výjimkou roku 2006, kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce náměstí.

Příští rok by se měl uskutečnit již 57. ročník festivalu, který je pořádán na počest českého skladatele a kapelníka Františka Kmocha narozeného v Zásmukách. Město věří v kulturně lepší časy a Kmochův Kolín naplánovalo na termín od 10. do 12. června 2022.