Už tradicí se staly pravidelné návštěvy oblíbené slovenské kapely Kollárovci, jejíž základ tvoří bratři Marek, Štěpán a Tomáš Kollárovi, v Městském společenském domě v Kolíně. Tentokrát kapela dorazila předposlední říjnovou neděli před, až na pár židlí, téměř zcela vyprodaný sál. A fanoušci hned od první písničky vytvořili perfektní atmosféru - tleskali, zpívali si společně s kapelou, dávali ruce nad hlavy, někteří i tančili.

Z koncertu kapely Kollárovci v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Je to čtvrtý koncert v řadě, hráli jsme v Moravských Budějovicích, Velkém Meziříčí a Ústí nad Orlicí, ale tady byli diváci bezesporu nejlepší. Neříkám to jako nějakou lichotku, opravdu super. A to jsem viděl v první řadě dvojici, která byla i včera v Ústí, to už je fakt maximum,“ chválil Štefan, zpívající hráč na akordeon, saxofon a klarinet, který také fanoušky bavil veselými historkami a vtipy.