Kulturní dům Svět zaplnily děti ve středu 15. května hned brzy ráno. „Byla upršená středa, když se ránem k domu kultury vinuly pestrobarevné opláštěnkované stonožky dětí, aby zhlédly pokračování pohádky O Balynce, dobrém štěněti z minulého roku. Na hodinách bylo teprve osm hodin, když první diváčci zaplnili svým hlaholem foyer v předsálí a oklepávali dešťovou vodu z pláštěnek,“ uvedla Kristýna Sklenařová za agenturu EX Voto, která pořádá představení.

Divadelní inscenaci zaměřenou na životní prostředí a ekologické myšlení navštívily děti z mateřských i základních škol. „Je tomu tak, děti v Českém Brodě rády a dobře třídí. Pohádka je posílila ve snaze a přesvědčení a hlasitý třídící chorál halalí tralalí zněl městem i po odjezdu souboru do dalšího místa konání představení, kterým byly hodinu jízdy vzdálené Votice,“ poznamenala Kristýna Sklenařová.

I přesto, že to bylo pokračování původní pohádky, psí detektiv Balynka se objevil i na jevišti v Českém Brodě. „Detektiv tentokrát musel vyšetřit, co to dělá rámus v Květinové ulici. A byl to čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak, který se nakonec ukázal být hodným i užitečným,“ doplnila Kristýna Sklenářová.

Drak Yvolrak učí ve všech krajích

Na letošní rok mají organizátoři připraveno celkem 130 představení pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla napříč celou Českou republikou.

„V pohádce vystupují čtyři herci, pracuje se třemi dimenzemi velikosti rekvizit, je od začátku do konce protkána hudbou a písničkami, které podobně jako v první pohádce budou děti společně s herci zpívat na jevišti. Opět se počítá se vstupem diváků na jeviště v průběhu představení a samozřejmě nebudou chybět kvalitní a obsahově hodnotné doprovodné materiály,“ uvedla Kristýna Sklenářová.