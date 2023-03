Jeden z nejrespektovanějších rockových zpěváků současnosti, skotský vokalista Doogie White, dorazil s italskými doprovodnými muzikanty v úterý večer do Městského společenského domu v Kolíně.

Koncert v Městském společenském domě v Kolíně obstaral Doogie White. | Foto: Zdeněk Hejduk

Fanoušci, kteří tradičně dorazili z celé republiky, třímali pod paží převážně vinylová alba britské hardrockové kapely Rainbow, na jejichž nahrávání či koncertní podobě se White podílel. Spolupracoval ale i s mnoha dalšími skupinami, jako jsou třeba Cornerstone, LaPaz či nejnověji Alcatrazz.

Souputníkem na jediných dvou koncertních tuzemských zastávkách v rámci jeho evropského turné v Kolíně a Olomouci se stala pražská kapela MetaCraft, která nejenom že zapůjčila nástrojovou aparaturu, ale v sestavě s novým zpěvákem předvedla perfektní rockovou jízdu nedělající ostudu jejich názvu v níž nechybělo ani kytarové či bubenické sólo na dva kopáky.

Hlavní hvězda večera sáhla především ke skladbám ze svých sólových projektů, které podávala s divadelním nasazením, mnoha rozmáchlými gesty a perfektní spolupráci s publikem, naopak ale neváhala rázně vyprovodit fanouška, který si na pódium postavil sklenici s pivem. Legendárních Rainbow se nakonec fanoušci také dočkali, skladbou Black Masquerade koncert Doogie White ukončil, The Temple Of The King zazněla jako druhý přídavek a zpěvák ji věnoval Ronnie Jamesu Diovi.

Po chvíli čekání pak bez problémů uspokojil všechny žadatele o společnou fotku či autogram právě na ona nezapomenutelná alba.