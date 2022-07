„Vracím se do situací a míst ze svého dětství,” komentoval natáčení režisér, který ve městě mimo jiné od svých patnácti let vedl ochotnické divadlo.

Záštitu nad právě vznikajícím filmem převzala starostka Peček Alena Švejnohová. „Nabídku jsem nemohla odmítnout. Jakékoli setkání s režisérem Danem Pánkem mě velmi těší,“ říká.

Film Děti Nagana není dokument a není o hokejistech z Nagana. „Je to rodinný hraný film, který začíná přesně po našem vítězství v Naganu. Hlavní postava, parta kluků i dospělí si v něm chtějí splnit nějaký sen. I kdyby byl třeba obyčejný. Nejde totiž o to, jak velký tvůj sen je, ale co pro něj uděláš,“ říká producent, scenárista a režisér filmu Dan Pánek.

Z Nagana vzešli noví idolové

Po českém vítězství v Naganu v roce 1998 začali dospělí získávat skoro ztracenou národní hrdost, všichni malí kluci chtěli být jako Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi nimi i dětský hrdina filmu, jedenáctiletý Dominik alias Dom, snílek, kluk z rozvrácené rodiny. Upíná se ke svému novému idolu.

Hlavní dospělou postavou filmu je trenér v podání Hynka Čermáka. „Hraju bývalého profesionálního hokejistu, který má pocit, že mu čas a sny protékají mezi prsty. Pak ale v té partě kamarádů s hokejkami na ulici uvidí sám sebe kdysi, když byl malý. Taky vidí, že jsou vlastně jako hokejisti trochu zoufalí, a rozhodne se, že jim při přípravě na jejich zápas proti rivalům z vedlejší vesnice pomůže,“ přibližuje svou postavu Hynek Čermák.

Zvučná jména herců

V dalších rolích se představí třeba Simona Babčáková, Klára Issová, Otakar Brousek ml. či Taťjana Medvecká. Dětské role ztvárňují Tom Brenton, Fabian Šetlík a Johanka Racková.

Zvučnou posilou hereckého obsazení se stal i Dominik Hašek, byť s menší rolí. „Dokonce jsme mu vyrobili dres našeho filmového týmu, snad se v těch ostatních z jeho mimořádné kariéry neztratí,“ usmívá se režisér Pánek.

Rodinný film z devadesátek, v němž zazní hudba Karla Antonína a skupiny Kabát a za kamerou stojí David Ployhar, bude mít v kinech premiéru v únoru 2023, kdy od vítězného turnaje v Naganu uběhne přesně 25 let.