/VIDEO, FOTO/ Pětadvacet koncertních zastávek má letošní prázdninové turné ke čtvrtstoletí vzniku úvalské kapely Divokej Bill, dvě vystoupení před úplným koncem se celý cirkus zastavil na domácí půdě, lehkoatletickém stadiónu v Úvalech.

Koncert Divokýho Billa v Úvalech | Video: Zdeněk Hejduk

Večer zahájila veselým pop punkem kapela Siluety, poté pódium opanoval už letitý Medvěd 009, v němž frontman Divokýho Billa Václav Bláha začínal. Skladbu s jedním z nejlepších tuzemských kytarových riffů Olgoj si ale coby host nepřišel zahrát na kytaru, ale s vlajkou města v rukách jen zazpívat. Medvědi s tradičním saxofonem a trumpetou zahráli své největší hity počínaje Strojem přes vzpomínku všem už nežijícím Pozdravuj až po Běchovice.

Kolotoče pod Novým mostem. V Kolíně začala tradiční posvícenská pouť

Třicet hudebních položek měl dvouhodinový hudební set Divokýho Billa, který musel udělat radost všem fanouškům. Poměrně překvapivě jej otevřela skladba Běžící pás z nové desky Bazilišek, během koncertu se dostalo i na další z tohoto alba včetně titulní. Ale i na léty prověřené pecky jako té, která dala kapele jméno, stejně jako Archu, Dávno, Vstávej, Svatou pravdu, Čmeláka nebo Plakala.

Uprostřed koncertu přišla skupina Medvěd 009, aby kamarádům z Billa pokřtila poslední desku Bazilišek, která už je v současnosti zlatá. Sponzorským alkoholem ji polil syn bubeníka Honzy „Kisky“ Veselého.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Ke konci došlo i na dříve hojně používané ohně, ještě před tím fanoušci rozsvítili své mobilní telefony a koncert v krásném letním počasí ukončily písničky Žoldák, Znamení a Pocit. To už na jevišti stály děti některých muzikantů, závěrečnou Rozárku zpíval Vašek Bláha se svými dvěma dcerami na kolenou. Každou chvíli některý z muzikantů věnoval skladbu svým kamarádům nebo těm, oslavujících ten den narozeniny nebo jmeniny. Tak to prostě chodí, když se po toulkách po celé republice vrátíte na skok domů. A to výkon bedlivým a kritickým zrakem sledovali nejen potomci, ale v některých případech i rodiče těch stojících na pódiu.