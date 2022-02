Mezi takové výjimky patří spolek Rozmarýna v Kouřimi, který masopust plánuje na 26. února. „Vypadá to, že akce opravdu bude, stále to platí,“ potvrdila v pátek 4. února zakladatelka spolku Klára Nerudová. Sraz je ve 14 hodin před muzeem, masky a hudební nástroje jsou vítány.

Na stejné datum chystají masopustní průvod také v Tatcích, kde bývala v minulosti vždy hojná účast. Pořadatelé termín potvrdili po schůzi ve čtvrtek 3. února. „Lidé ale bývali dříve více nadšení něco dělat, za poslední dva roky se toho hodně změnilo, letos je to u nás ve vsi slabší,“ poznamenala starostka Blanka Řezáčová.

V Poříčanech masopust prozatím odložili. Když to dobře dopadne, měl by obcí projít 5. března.

Kde mají nejvydařenější masopustní průvod? Hlasujte v anketě pod článkem.

Vyhlášený masopust bývá i v Bylanech, kde se k němu připojuje se svými zvířaty Jiří Berousek, ředitel stejnojmenného cirkusu, který sídlí nedaleko. V průvodu se tak objevují třeba slon, skutečný medvěd a další zvířata. Zda ale letos do ulic vyrazí, je nejisté. Akce je podle starosty Karla Mukařovského v přípravě, termín ale zatím daný není. „Záleží na pandemické situaci, na tom, co je před námi,“ poznamenal starosta.

V dalších místech, kde masopusty tradičně bývaly, je už dnes jasné, že se konat nebudou. „Není moc lidí, kteří by se v této době do pořádání akce chtěli a mohli pustit, navíc se stále ještě tápe, co se může a co ne,“ řekl například starosta Cerhenic Marek Semerád.

Také v Liblicích u Českého Brodu letošní masopustní průvod zrušili. „Chtěli jsme ho dělat, ale covid se zase rozjel, takže akci uspořádáme snad v příštím roce,“ řekla Ivana Havlínová ze Spolku přátel Liblic.

Podobně uvažují v Horních Krutech. „V téhle době masopust dělat nebudeme, snad až v příštím roce,“ uvedl starosta Bohuslav Vedral.

V Klučově se měl masopust konat v těchto dnech, ale jak uvádějí tamní dobrovolní hasiči, kvůli nepříznivé covidové situaci byli nuceni ho zrušit.

Kvůli opatřením proti šíření covidu se do odvolání nekonají národopisné pořady v Muzeu lidových staveb v Kouřimi, tedy ani letošní masopust.